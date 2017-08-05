Ebru Şallı'dan sevgilisine boşanma şartı

Ebru Şallı'nın yeni sevgilisi Uğur Akkuş'un evli ve iki çocuk babası olduğu magazin gündemine bomba gibi düştü.

"KANDIRILMADIM"

Çıkan haberlerin ardından açıklama yapmak zorunda kalan Şallı, "Kandırılmadım. Biliyordum. Bizim seviyeli bir ilişkimiz var" ifadelerini kullandı.





EŞİ HAMİLE

Ebru Şallı'nın bu açıklamasından sonra bir açıklama da Uğur Akkuş'un eşi Gonca Akkuş'tan gelmişti. Akkuş, hamile olduğunu ifade etmişti.

BOŞANANA KADAR GÖRÜŞMEYELİM

Magazin gündemini uzun bir süre meşgul eden açıklamaların ardından Ebru Şallı rest çekti.

Sevgilisine "Boşanana kadar görüşmeyelim" diyen Şallı'nın "Yuva yıkan kadın durumuna düşmek istemiyorum" dediği öğrenildi.