Ebru Yaşar: İbrahim Tatlıses'le barıştık

Ünlü şarkıcı, yayında İbrahim Tatlıses’e kırıldığını, ancak sonradan barıştıklarını anlattı:

"FİNAL KIRGIN OLDU"

Yaşar, “Bizim İbrahim Bey’le iyi kötü günlerimiz oldu. Bana kattığı çok şey oldu. Finalde biraz kırgınlık yaşadık ama olsun. Bu camia için çok önemli bir isim. Küs değiliz ama ben bazı şeylerine kırıldım.

"İNSAN YAKININA KIRILIR"

Bir gün Derya Tuna ile karşılaştım, o da o anda İbrahim Tatlıses’le telefonda konuşuyordu. Küs olduğumuzu bilmediği için ‘Bak telefona birini veriyorum’ dedi, telefonu bana uzattı. Konuştuk ve barıştık. İnsanlar yakın oldukları kişilere kırılır, bu da sevgidendir.” dedi.