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Ebru Yaşar: Sizin dostunuz var mı

Ebru Yaşar’la Demet Akalın arasındaki polemik kızıştı.

Haber Merkezi | 29.11.2017 - 07:13..
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Ebru Yaşar: Sizin dostunuz var mı

Ebru Yaşar, Demet Akalın’ın Bostancı Gösteri Merkezi’nde verdiği konserde Nur Yerlitaş ve Işıl Reçber’in herkesin arasında sigara içtiğini ve Işıl Reçber’in Hermes çantasının sahnenin ortasına sürüklendiğini Akşam gazetesindeki köşesinde yazmıştı.

DEMET AKALIN YALANLAMIŞTI

Demet Akalın sosyal medyadan “Ne sahneye yuvarlanan bir çanta ne de gelenlerin bunları yalan yanlış anlatması var” yanıtını vermişti.

EBRU YAŞAR HALA "GERÇEK" DİYOR

Bir törene katılan Ebru Yaşar polemikle ilgili, “Magazin işinin ne kadar zor olduğunu anladım, sizin dostunuz var mı? Çok zor bir iş ama ben gerçekleri yazmaya devam edeceğim” dedi.

Ebru Yaşar: Sizin dostunuz var mı

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