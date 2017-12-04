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Ece Seçkin'in eski hali

Şarkıları ile fırtınalar estiren Ece Seçkin'in 5 yıl önce çekilen fotoğrafı ortaya çıktı.

Haber Merkezi | 04.12.2017 - 12:07..
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Müzik dünyasına 'Bu ne ya!' şarkısı ile hızlı bir giriş yapan Ece Seçkin, son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Özel hayatıyla da adından söz ettiren popçunun yıllar önce çekilen bir fotoğrafı sosyal medyada yayınlandı.

Ece Seçkin'in eski hali

"ESTETİK YOK"

Ece Seçkin, hayranlarını şoke eden değişimi ile ilgili olarak "2012 gözler lens. Bronzlaşmak için delice solarium’a girilmiş... Saçlarda hiç boya yok (keşke hep öyle olabilseydi ama sahnede güzel durmuyordu).

2017 hala en ufak bir estetik operasyon yok... Ten rengim işte böyle peynir gibi :) Siz esmer Ece’yi daha çok beğeniyorsunuz sanırım ama ben kendimi sarışın daha iyi hissediyorum... Ne bileyim, gözüm alıştı herhalde... Neyse bence siz beni böyle de seversiniz :)" dedi.

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