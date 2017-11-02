Ece Sükan boşanıyor

2014 yılında evlenen Ece Sükan ile tasarımcı Ümit Benan’ın evliliği uzun zamandır çalkantılıydı. Ayrılacakları söylenen ancak iki taraftan da herhangi bir doğrulama gelmeyen olayda taraflar geçtiğimiz günlerde İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurarak boşanmak istediklerini belirttiler.

ANLAŞMALI BOŞANACAKLAR

Ortak protokol imzalayan ikili, anlaşmalı olarak boşanacak. Sükan ve Benan mahkemeye verdikleri dilekçede evliliği bitiren sebebin ise, “şiddetli geçimsizlik” olduğunu söylediler. İkilinin boşanma davası önümüzdeki günlerde İstanbul Aile Mahkemesi’nde görülecek.

Ümit Benan eşi Ece Sükan'ı aldatmıştı. Sükan, bu durumu duyunca hemen ayrılmaya karar verdiğini açıklamıştı.