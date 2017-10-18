Ece Temelkuran Türkiye'yi Lübnan'a benzetti

Gazeteci yazar Ece Temelkuran, Türkiye'den taşınarak 1 yıl önce Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'e yerleşti.

BEYAZ TÜRK FOLKLORU

Türkiye'den başka ülkelere taşınmalar hakkında "Bu bir tür Beyaz Türk folkloru haline geldi" yorumunu yapan Temelkuran, ülkesini Lübnan'a benzetti.

TÜRKİYE LÜBNANLAŞTI

Türkiye'nin günden güne Lübnanlaştığını savunan Ece Temelkuran, ülkede herkesin kendini yorgun hissettiğini söyledi.

ORTADOĞU ATMOSFERİ

Hürriyet'e konuşan yazar Temelkuran, ülkesiyle ilgili şu kötülemeleri yaptı: "Türkiye'de yaşayınca dünyada yaşamıyorsun aslında. Lübnan'da da öyledir mesela. Orada yaşayınca da dünyada yaşamazsın; Lübnan'da yaşarsın. O kadar çok şey gelişir ki, dünya meseleleriyle ilgilenecek ne zamanın ne de enerjin kalır. Türkiye de bu hale geldi. Lübnanlaştı. Türkiye'de o kadar çok şey oluyor ki senin bir şey üretmene gerek kalmıyor ve Ortadoğu'nun o aldatıcı atmosferine girmiş oluyorsun. Hiçbir şey yapmadan birçok şey yapmış gibi hissediyorsun... Sürekli yorgun hissediyorsun."