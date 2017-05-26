Eda Erol: Alişan her sabah bana gül gönderiyor

Alişan-Eda Erol çifti, birlikte kameralar karşısına çıktı. Şarkıcı kendisine sorulan "İlişki nasıl gidiyor?" sorusunun, sevgilisi göstererek ona sorulmasını istedi.

"HER SABAH GÜL YOLLAR"

Eda Erol, "Her şey çok güzel. Nişan hazırlığı yapıyoruz. Ailelerimiz zaten birbirine çok benziyor, sanki uzun yıllardan beri birlikteymişiz gibi. Alişan Bey çok romantik, her sabah bana gül gönderiyor." dedi.

Evlilik sürecine girmesi ile Türkiye'yi rahatlattığını belirten Alişan, "Hakan Altun amcama, Beyazıt Öztürk amcama selam söylüyorum, sıra sizde..." sözleriyle göndermede bulundu.