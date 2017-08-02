Eda Erol, Alişan'ı korudu

Kasım ayında bir pazar günü Alişan'la evleneceklerini açıklayan Esra Erol'un kardeşi Eda Erol, nişanlısının gündem olan sözleri hakkında da konuştu.

ALİŞAN NE DEMİŞTİ?

Şarkıcı Alişan geçtiğimiz günlerde Posta gzetesinden Oya Çınar'a verdiği röportajda; "Fiziksel kriterleriniz nelerdi?" sorusuna cevap veren "Çok güzel, çok alımlı, çok seksi, herkesi dönüp baktıracak bir kadınla evlenmek istemezdim. Yanımdaki kadın daha normal olmalı. Öyle de oldu şükür" demişti.

TOZ KONDURMADI

Nişanlısına toz kondurmayan Erol onun sözleri hakkında; "Alişan aslında ‘Kendi halinde, masum birini istiyorum’ demek istemiş ama cümlelerini yanlış seçmiş. Ben onun özünü biliyorum. Asla toz kondurmam kendisine. Onu seviyorum ve dediği her şeyi yapacağım. Eşi olacağım ben onun, çayını da götüreceğim, terliğini de." diye açıklama yaptı.