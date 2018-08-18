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Eda Taşpınar'dan dikkat çeken açıklama

Fit fiziği ve plajlardaki tarzıyla her zaman dikkat çeken Eda Taşpınar, ölünce kimsenin arkasından ağlayıp sızlamamasını ve parti yapmalarını istediğini söyledi.

Haber Merkezi | 18.08.2018 - 14:08..
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Plajların en gözde isimlerinden olan sosyetik güzel Eda Taşpınar,  verdiği bir röportajda samimi açıklamalarda bulundu.

Eda Taşpınar'dan dikkat çeken açıklama

"BANA TAŞ DERLERDİ"

Kişiliğini tanımlayan hayvanın 'Siyah Panter' olduğunu söyleyen Taşpınar, lisede kendisine 'Taş' lakabının takıldığını söyleyerek, "O yaşlarda sevmiştim şimdi ise üzerimde bir yük gibi hissettiriyor." dedi.

Eda Taşpınar'dan dikkat çeken açıklama

"KİMSE AĞLAYIP SIZLAMASIN"

"Mezar taşınıza ne yazılsın?" sorusuna verdiği cevapla dikkat çeken Eda Taşpınar, "Hepimiz birer sözcükten çok daha fazlayız. Mümkünse yaşadığım hayatı kutlamak için arkamdan parti yapsınlar; kimse ağlayıp sızlamasın." ifadelerini kullandı.

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