Eda Taşpınar'dan dikkat çeken açıklama

Plajların en gözde isimlerinden olan sosyetik güzel Eda Taşpınar, verdiği bir röportajda samimi açıklamalarda bulundu.

"BANA TAŞ DERLERDİ"

Kişiliğini tanımlayan hayvanın 'Siyah Panter' olduğunu söyleyen Taşpınar, lisede kendisine 'Taş' lakabının takıldığını söyleyerek, "O yaşlarda sevmiştim şimdi ise üzerimde bir yük gibi hissettiriyor." dedi.

"KİMSE AĞLAYIP SIZLAMASIN"

"Mezar taşınıza ne yazılsın?" sorusuna verdiği cevapla dikkat çeken Eda Taşpınar, "Hepimiz birer sözcükten çok daha fazlayız. Mümkünse yaşadığım hayatı kutlamak için arkamdan parti yapsınlar; kimse ağlayıp sızlamasın." ifadelerini kullandı.