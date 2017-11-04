Edirne'de Kılıçdaroğlu'na heykel hediyesi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Edirne'nin farklı ilçelerinde vatandaşlarla bir araya geldi.

CHP Lideri'nin konuşma yapacağı alanların boş kalmaması için harekete geçen Edirne Belediyesi, 24 mahalleden otobüs kaldırdı.

DEMOKRASİYİ ANLATTI

Yaptığı konuşmalarda; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve AK Parti hükümetini hedef alan CHP Lideri, son ziyaretini ise Edirne Belediyesi tarafından kurulan Edirne Akademi'ye yaptı.

Burada muhtarlarla bir araya gelen CHP Lideri, demokrasi konusunda açıklamalar yaptı.

KILIÇDAROĞLU HEYKELİ

Dersin ardından Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Kılıçdaroğlu'na kendisi için yapılan heykeli gösterdi. CHP Lideri, hediye için oldukça mutluydu..