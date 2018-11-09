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Edirne'de sahte içki imalatçısına milyonluk ceza

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, jandarma ekiplerince eve ve depoya düzenlenen operasyonda, 17 bin litre sahte şarap ele geçirildi. 1 milyon 173 bin liralık idari para cezası uygulandı.

DHA | 09.11.2018 - 16:34..
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Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, jandarma ekiplerince eve ve depoya düzenlenen operasyonda, 17 bin litre sahte şarap ele geçirildi. Gözaltına alınan Ö.G.'ye, litre başına 69 lira olmak üzere, 1 milyon 173 bin liralık idari para cezası verildi.

OPERASYON DÜZENLENDİ

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Çobanpınar köyünde, ticari amaçlı sahte içki imal ettiğini belirlediği Ö.G.'nin evine ve deposuna operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda; piyasa değeri 476 bin lira olan 17 bin litre sahte şarap ve 5 litrelik 260 boş şişe ele geçirildi.

Edirne'de sahte içki imalatçısına milyonluk ceza

LİTRE BAŞINA 69 LİRA CEZA

Sahte içkilere ve şişelere el koyulurken, Ö.G. ise gözaltına alındı. İçkilerden alınan numuneler ile Ö.G. hakkında litre başına 69 lira olmak üzere 1 milyon 173 bin liralık idari yaptırım tutanağı tutularak, Uzunköprü Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.G., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edirne'de sahte içki imalatçısına milyonluk ceza

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