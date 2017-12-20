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Edis hastanelik oldu

Hafta sonu Palandöken’de konser veren Edis, dönüşte rahatsızlandı.

Haber Merkezi | 20.12.2017 - 06:39..
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Kış sezonunu Erzurum’da karşılayan Edis, Palandöken’in ayazına dayanamadı.

ERZURUM HAVASI ÇARPTI

Soğuk algınlığına aldırmadan konsere çıkan, konser sırasında seyirciye “Sesine güvenen arkadaşları sahneye bekliyorum, çok hastayım, bana yardım edin” diye seslenen Edis’in sağlık durumu İstanbul’a dönüşte daha da ağırlaştı.

Edis hastanelik oldu

HASTANEYE YATIRILDI

Şiddetli öksürük, ateş ve halsizlik şikayetiyle doktora giden Edis’e zatürre başlangıcı teşhisi kondu. Apar topar yatış işlemleri yapılan şarkıcının tedavisine hastanede devam ediliyor. Bu nedenle Edis’in önümüzdeki üç konserinin de ileri tarihlere ertelendiği öğrenildi.

Edis hastanelik oldu

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