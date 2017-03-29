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Efkan Ala koluna 'Evet' dövmesi yaptırdı

Eski İçişleri Bakanı Efkan Ala, referandum çalışmaları kapsamında gittiği Bursa'da evet çadırını gezdi, koluna 'Evet' dövmesi yaptırdı.

29.03.2017 - 12:45
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AK Parti Bursa Milletvekili Efkan Ala, Bursa'da partisinin referandum çalışmalarına katıldı. Vatandaşlarla sohbet eden Ala, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki 'evet' çadırını gezdi. Burada koluna geçici 'evet' dövmesi yaptıran Ala, ardından vatandaşların sıkıntılarını dinleyip, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Efkan Ala koluna 'Evet' dövmesi yaptırdı

Referandum çalışmalarının şenlik havasında geçtiğini vurgulayan Ala, "Bizim en kıymetli varlığımız sandık. Türkiye'nin önünü açacak halk oylamasını gidiyoruz. Büyük bir memnuniyet var. Sandıkta memleketin önüne çıkacak sonuç bir araya gelecektir. Türkiye 16 Nisan'da bir siyasi otobana sahip olacak." açıklamasını yaptı.

Efkan Ala koluna 'Evet' dövmesi yaptırdı

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