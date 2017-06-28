Ayvacık'taki patlamanın sebebi gaz çıkışları

Dün sabah saatlerinde Edremit Körfezinde kıyıdan 75 m uzaklıkta ve deniz derinliğinin yaklaşık 45 m olduğu noktada denizde iki kez gaz çıkışı ve patlama oldu.

Denizdeki patlama görüntüleri Ayvacık ilçesi Yukarıköy sahilinde, vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi. Görüntüler deprem korkusunu da beraberinde getirdi.

Görüntülerin yayılmasının ardından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Mühendislik Fakültesi Jeoloji Bölümü'nden emekli olan Prof. Dr. Doğan Perinçek, Boğaz Gazetesi'nden Ersan Küçükkuru'ya konuştu.

"DEPREM OLACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUM"

Perinçek görüntülerle ilgili “Muhakkak deprem olacak görüşünde değilim.” dedi. Harita üzerinden denizdeki patlamanın yerini işaretleyerek takipçileriyle paylaşan Perinçek, değerlendirmesinde şu ifadelere de yer verdi;

“Bu sabahki gaz çıkışı sırasında bir deprem yaşanmadığı için ben gaz çıkışı ile ilgili büyük bir deprem beklemiyorum. Bu günlerde Gülpınar dolayında yaşadığımız artçılar büyüklüğünde (4, 4.5 büyüklükler dolayında) artçılar yaşayabiliriz. Bu büyüklükteki artçılar zaten 3-4 aydır bölgede yaşanıyor.

Ege Denizi'nde yaşanan patlamaların sebebi gaz çıkışları VİDEO





"FAY HATTINDAKİ GAZ ÇIKIŞININ DEVAMI"

Bir fay hattı boyunca gaz çıkması aslında beklediğimiz bir olay. Edremit Körfezindeki faylar Gülpınar depremi sonrası açıldılar ve fay boyunca gaz çıkışı başladı. Bu gün yaşadığımız bu gaz çıkışının devamıdır. Aslında gaz çıkışı depremin öncüsü, habercisi olarak kabul edilir. Fakat ben söz konusu gaz çıkışının artçı depremlerle ilgili olduğunu düşünüyorum.

"MUHAKKAK DEPREM OLACAK GÖRÜŞÜNDE DEĞİLİM"

Faylar boyunca çıkan gaz ve sıvıların miktar ve bileşimi ile deprem etkinliği arasındaki ilişkinin olduğunu biliyoruz. Fakat her gaz çıkışı olduğunda muhakkak deprem olacak görüşünde değilim. Gaz çıkışlarını öncü ve artçı olarak sınıflarsak, bu sabah yaşadığımız gaz çıkışının artçı gaz çıkışı olduğunu söylemek yanlış olmaz sanırım.”