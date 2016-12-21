taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
77.405
USD
3,5131
EURO
3,6793
ALTIN
127,91
PETR
55,1300

Ehliyet ve pasaporta zam

Maliye Bakanlığı tebliği kapsamında sürücü belgesi bedeli 117 TL olarak tespit edildi.

Ajanslar | 21.12.2016 - 10:07
  1. Haberler
  2. Ekonomi

asd

Resmi gazete’nin bugünkü sayısında yer alan Muhasebat Genel Müdürlüğü değerli kağıtlar genel tebliğine göre, bir süre önce kamuoyunda tartışma konusu olan sürücü belgesi bedeli, tebliğ kapsamında 117 TL olarak belirlendi.

EHLİYET BELGESİ BEDELİ 117 TL

94 TL Tebliğ çerçevesinde, sürücü çalışma belgeleri ve motorlu araç trafik belgeleri bedeli 117 TL, motorlu araç trafik tescil belgesi 88 TL, pasaport bedeli 94 TL alınacak.

KAYIP BEDELİ 32 TL

Değiştirme nedeniyle verilen TC kimlik kartları için 16 TL, eğer kayıp nedeniyle düzenleniyorsa 32 TL bedel öngörülüyor. Gelecek yıl, noter kağıtları ve beyanname için 9.50 TL, protesto, vekaletname ve re’sen senet için 19 TL, her bir banka çeki yaprağı için ise 5.60 TL bedel ödenecek.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Arda Turan Barcelona'da şov yaptı

Arda Turan Barcelona'da şov yaptı

70
KPSS tercih kılavuzu 2016 - 'ÖSYM Sayfası'

KPSS tercih kılavuzu 2016 - 'ÖSYM Sayfası'

59
El Bab'da şehit olan askerlerin kimlikleri belli oldu

El Bab'da şehit olan askerlerin kimlikleri belli oldu

171
Trump: Olanlar utanç verici

Trump: Olanlar utanç verici

312
Rize'de Atatürk heykeli kaldırıldı

Rize'de Atatürk heykeli kaldırıldı

306
Putin, Karlov'un neden koruması olmadığını açıkladı

Putin, Karlov'un neden koruması olmadığını açıkladı

17
Romanya'da seçimin galibinden başbakan Türk olsun önerisi

Romanya'da seçimin galibinden başbakan Türk olsun önerisi

44
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM