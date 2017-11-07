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Ejder meyvesi nedir

Pitaya olarak da bilinen ejder meyvesi, tropikal bir meyvedir.

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Ejder meyvesi ya da diğer adıyla pitaya son yıllarda adını sıkça duyduğumuz bir meyve. Kaktüsgiller ailesinden gelen ejder meyvesi, ufak bir tüp görünümde pembe renkli egzotik bir meyvedir.

ŞİFA TÜPÜ: EJDER MEYVESİ

Pembe kabuğunun altında siyah renkli susama benzer siyah çekirdekleri olan pitayanın anavatanı Güney Amerika'dır. Dünyanın pek çok yerinde dragon meyvesi olarak bilenen pitaya sıcak yerlerde ekilir.

Ejder meyvesi nedir

Türkiye'de son yıllarda adını sıkça duyduğumuz ejder meyvesi dünyada en çok Meksika, Vietnam, Endonezya ve Malezya'da ekilir. Tropik bir meyve olan pitaya ülkemizde Mersin'de yaygın olarak üretilmeye başlandı.

Sıcak yerleri seven meyvenin dışı pembe kabuklu, içi ise beyaz ve çekirdeklidir. Çekirdekleri tıpkı kivi gibi olup, kolay yenebilen bir meyvedir.

Ejder meyvesi nedir

VİTAMİN DEPOSU EJDER MEYVESİNİN FAYDALARI

- Bağışıklı sistemini güçlendirir, B1, B2, B3 ve C vitaminlerini barındırır

- C vitamini özelliğiyle antioksidan özelliği içerir

- İçerisindeki kalsiyum etkisiyle kemik gelişimine katkı sağlar

- Kan basıncısını düşürüp, yüksek tansiyon gibi rahatsızlıkların önüne geçer

- Kalorisi düşük, lifli yapısıyla zayıflamaya yardımcı olur

- İçerisindeki potasyum sayesinde göz sağlığına destek olur

- Kan şekeri seviyesini dengeler ve diyabetle mücadele eder

- Metabolizmayı hızlandırır ve güçlendirir

Ejder meyvesi nedir

NERELERDE SATILIR

Ülkemizde üretimine yaygın olarak Mersin ve çevresinde başlanan ejder meyvesini tropikal meyvelerin satıldığı market ve manavlarda bulabilirsiniz. Fakat Türkiye'de yeni yeni ismini duyduğumuz bu meyvenin fiyatı çok uygun değil. Kilo olarak satımı oldukça pahalı olan ejder meyvesinin tane fiyatı ise illere göre değişkenlik gösterse de 15-20 TL civarında.

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