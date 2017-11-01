Ekim ayında ihracatta rekor artış

Başbakan Binali Yıldırım, ekim ayı ihracat rakamlarını açıkladı.

YÜZDE 15,6'LIK ARTIŞ

Yıldırım, ekim ayında ihracatın yüzde 15,6'lık artışla 13,5 milyar dolara çıktığını bu rakamın son 10 yılın en yüksek rakamı olduğunu ifade etti.

SON 10 YILIN EN YÜKSEK RAKAMI

Başbakan Binali Yıldırım, "İhracatımız bu yılın ekim ayında yüzde 15,6 artmıştır. 13,5 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu rakam, bütün zamanların ekim ayı itibarıyla en yüksek rakamıdır. Son 10 yılın en yüksek rakamıdır. Artış oranı itibarıyla 2017'nin 10 ayına baktığımızda ortalama artış yüzde 11, rakam olarak da yaklaşık 129 milyar dolardır." ifadelerini kullandı.