taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
95.725
USD
3,5982
EURO
4,0091
ALTIN
145,75
PETR
51,9900

Ekmekte fiyatlama modelinde değişiklik

Ekmek fiyatları artık her il için esnafın da yer alacağı merkezdeki bir yapı tarafından belirlenecek.

18.05.2017 - 08:57
  1. Haberler
  2. Gündem

rew

Gıda Komitesi’nin çalışmalarına yönelik bilgi veren Maliye Bakanı Naci Ağbal, ekmek fiyatlarını belirleyen mevcut yasal çerçeveyi değiştirme kararı aldıklarını söyledi.

MERKEZİ YAPI HAZIRLANIYOR

Habertürk'ün haberine göre Ağbal, daha merkezi düzeyde bir yapı için çalışma başlattıklarını kaydederken, “Prensipte kabul edildi, detaylar çalışılıyor. ‘Yeni yapı nasıl olacak, bu yapıya kimler katılacak ve kararlar nasıl alınacak?’ diye teknik çalışma yapılacak. Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nda ve Bakanlar Kurulu’nda da konu ele alınacak” dedi.

Halen gıda fiyatları, her ilde vali ve ilgili STK’ların katılımı ile oluşturulan komisyonda belirleniyor. Yeni yapıda Türkiye geneli için tek bir fiyatın söz konusu olmayacağına dikkat çeken Ağbal, illerde geçerli olacak ekmek fiyatlarının yeni yapıda bir merkezden belirleneceği bir modelin getirileceğini anlattı.

“MEVCUT SİSTEM DAĞINIK VE KOPUK”

Mevcut sistemin dağınık ve kopuk olduğunu dile getiren Ağbal, “Adıyaman’da fiyatlar ne olacak, Kayseri’de ne olacak? Merkezden belirlenecek. Yeni bir yapı kuralım derken üretici tarafını, esnaf tarafını dışlamıyoruz. Onlar da içinde olacak. Her ilde ayrı ayrı esnaf odaları kararlar alıyor. Kararlar alınırken çatışmalar oluyor. Onların hepsi giderilecek. Ekmek konusu ciddi. Daha merkezi düzeyde tüm tarafların katıldığı platformda olacak” diye konuştu.

İTHALATA OTOMATİK KARAR MEKANİZMASI

Ağbal, ithalat ve ihracat kararlarının otomatik alınacağı yeni bir mekanizmanın da devreye alınacağını belirtirken, “Fiyat değişimini, ihracat -ithalat- üretim dengesini sürekli gözetleyen ve zamanı geldiğinde hemen karar alabilen bir mekanizma da kurulacak. Tarım ve Ekonomi bakanlıkları ile Merkez Bankası, ortak platformda tüm bu gelişmelere göre karar almak istediğinde yeniden toplanmayacak. Karar mekanizması içinde gerekli seviyeye gelince otomatikman tedbir alınacak bir sistem olacak” dedi.

250 GRAMLIK EKMEK NEREDE NE KADAR?

İstanbul / İzmir : 1.25 TL

Ankara: 1 TL

Adana: 90 krş.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüşmesini anlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüşmesini anlattı

118
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan FETÖ ve Papaz açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan FETÖ ve Papaz açıklaması

38
Trump: Tarihte hiçbir politikacıya böyle davranılmadı

Trump: Tarihte hiçbir politikacıya böyle davranılmadı

11
Bakan Arslan'dan siber saldırılara önlem açıklaması

Bakan Arslan'dan siber saldırılara önlem açıklaması

12
Arda Turan: Şu ana kadar hiç terk edilmedim

Arda Turan: Şu ana kadar hiç terk edilmedim

30
Manajer Ümit Akbulut serbest bırakıldı

Manajer Ümit Akbulut serbest bırakıldı

16
Antalya'da sevgilisinin evini dinamitle patlattı

Antalya'da sevgilisinin evini dinamitle patlattı

20
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM