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Ekonomi Bakanı Zeybekçi İran'da

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, İran İletişim ve Enformasyon Teknolojisi Bakanı Mahmud Vaizi ile bir araya geldi.

09.07.2017 - 18:34
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Resmi temaslarda bulunmak üzere İran'da bulunan Zeybekçi, ödemelerin milli paralarla yapılmasını çok önemsediklerini kaydederek, "Bugün burada çok büyük bir heyetle birlikte bulunuyoruz. Bunun sebebi, Tahran'da açacağımız Türk Ticaret Merkezi'dir. Burası sadece ürünlerin satıldığı yer değil, karşılıklı ticaretin geliştirilmesi platformu olacak."

"BİRÇOK ÖN ÇALIŞMA GERÇEKLEŞTİRDİK"

İran İletişim ve Enformasyon Teknolojisi Bakanı Vaizi de görüşme sonrası medya mensuplarına yaptığı açıklamada, Türkiye ve İran arasında serbest ticaret anlaşmasının imzalanması için çaba gösterilmesi konusunda mutabık kalındığını belirtti.

Vaizi; AA muhabirinin, iki ülke arasındaki belirlenen hedeflere nasıl ve ne zaman ulaşılacağına yönelik sorusuna, "Biz bu konuda birçok ön çalışma gerçekleştirdik. Örneğin, gaz ihracatı önündeki engeller kaldırıldı ve petrol ihracatımızda artış söz konusu." ifadelerini kullandı.

Vaizi, İranlı şirketlere, ticari ilişkilerinde Türkiye'yi ilk tercihleri olarak belirlemeleri konusunda tavsiyelerde bulunduklarını sözlerine ekledi.

Basın toplantısında, iki bakan, Türkiye ve İran arasındaki 26'ncı Karma Ekonomik Komisyonu Toplantısı bu yılın ekim ayında Tahran'da yapılacağı bilgisini paylaştı.

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