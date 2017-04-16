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Ekonomi dünyası referandum sonuçlarını değerlendirdi

İTO Başkanı Çağlar: "Ekonomide yeni çıpa halkımızın 'evet'i olacak. Bu 'evet'e üretimde, istihdamda, ihracatta yeni rekorlar yakışır." dedi.

16.04.2017 - 20:58
  1. Haberler
  2. Ekonomi

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İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı İbrahim Çağlar, yaptığı yazılı açıklama ile referandum sonuçlarını değerlendirdi. Çağlar, 16 Nisan Anayasa Değişikliği Referandumu sonuçlarına ilişkin şunları kaydetti:

"YENİ REKORLAR YAKIŞIR"

"Ekonomide yeni çıpa halkımızın 'evet'i olacak. Bu 'evet'e üretimde, istihdamda, ihracatta yeni rekorlar yakışır. Bekleyen reformlar için marşa basma fırsatı kapıda. Bugün hem yerli hem uluslararası yatırımcı rahat nefes aldı.

Yatırımcı artık politik tartışma ve yeni belirsizlik kaynağı istemiyor. Yatırımcı Türkiye'nin uzun süredir beklenen reformlara odaklanmasını istiyor. Halkın iradesine dayalı ekonominin ilk harcı, 'evet'le başlayacak reformlar olsun."

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