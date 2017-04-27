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Ekonomik güven endeksi arttı

Ekonomik güven endeksi, nisanda geçen aya göre yüzde 3,6 artarak 96’dan 99,5 değerine yükseldi.

27.04.2017 - 10:43
  1. Haberler
  2. Ekonomi

Ekonomik güven endeksi arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ilişkin ekonomik güven endeksini açıkladı.

Buna göre, ekonomik güven endeksi nisanda geçen aya göre yüzde 3,6 artışla 96 değerinden 99,5'e yükseldi.

TÜKETİCİ GÜVEN ENDEKSİ

Ekonomik güven endeksindeki artış, tüketici, perakende ticaret sektörü ve hizmet sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı. Tüketici güven endeksi nisanda geçen aya göre yüzde 5,1 artarak 67,8'den 71,3'e çıktı.

HİZMET SEKTÖRÜ

Hizmet sektörü güven endeksi söz konusu ayda marta göre yüzde 3 artarak 96,9'dan 99,9'a, perakende ticaret sektörü güven endeksi ise yüzde 4,1 artarak 97,7'den 101,6'ya yükseldi.

Ekonomik güven endeksi arttı

Söz konusu dönemde reel kesim güven endeksi yüzde 0,2 azalarak 106,5'ten 106,3'e, inşaat sektörü güven endeksi de yüzde 0,2'lik azalışla 85,8'den 85,7'ye geriledi.

Öte yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının reel kesim güven endeksini 2007 Ocak-2017 Mart dönemi için bu ay revize etmesi nedeniyle aynı dönem için ekonomik güven endeksinde de revizyona gidildi.

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