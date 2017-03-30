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Ekonomik güven endeksi Mart'ta yükseldi

Ekonomik güven endeksi Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 5 arttı.

30.03.2017 - 10:31
  1. Haberler
  2. Ekonomi

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Ekonomik güven endeksinin 100’den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100’den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösteriyor.

Ekonomik güven endeksindeki artış, inşaat sektörü, hizmet sektörü, tüketici ve reel kesim (imalat sanayi) güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.

Mart ayında;

- inşaat sektörü güven endeksi 85.8 değerine,

- hizmet sektörü güven endeksi 96.9 değerine,

- tüketici güven endeksi 67.8 değerine

- reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi 106.7 değerine yükseldi.

TİCARET SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ GERİLEDİ

TÜİK verilerine göre perakende ticaret sektörü güven endeksi ise 97.7 değerine geriledi. Tüketici ve üreticilerin genel ekonomik duruma ilişkin değerlendirme, beklenti ve eğilimlerini özetleyen bir bileşik endeks olan ekonomik güven endeksi, tüketici güven endeksi ve mevsim etkilerinden arındırılmış reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörleri güven endekslerinin alt endekslerinin ağırlıklandırılarak birleştirilmesinden oluşuyor.

Ekonomik güven endeksi Mart'ta yükseldi


Ekonomik güven endeksi Mart'ta yükseldi

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