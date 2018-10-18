Ekonomik saldırılara karşı alınan önlemler

24 Haziran seçimleri öncesinde Türkiye ekonomisine karşı şiddetli bir saldırı girişimi gerçekleştirildi. Döviz kurundaki yükseliş ülke ekonomisini olumsuz etkiledi.

Bu saldırılara Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde hükümetten önemli hamlelerle cevap verildi.

İşte o hamleler:

AKARYAKIT ZAMMI HALKA YANSITILMADI

Akaryakıta dolar kurunun yükselmesinden dolayı sürekli zam geliyordu. Kuruş kuruş gelen zamlar vatandaşların tepkisine neden oluyordu. Devlet zammı ÖTV'den karşılayarak halka yansımamasını sağladı. Böylece gıda, tekstil gibi birçok alanda zamların önüne geçildi.

ENFLASYONLA TOPYEKÜN MÜCADELE PROGRAMI HAZIRLANDI

Geçen ay yüzde 24,5'e kadar yükselen enflasyon için çok önemli adımlar atıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak bütün firmalardan yüzde 10 oranında indirim yapmalarını istedi. Bakan Albayrak'ın bu talebine yüzlerce firmadan destek geldi. Enflasyona savaş açıldı.

MİLYONLARCA KİŞİNİN İMAR SORUNU ÇÖZÜLDÜ

Milyonlarca vatandaş kaçak yapılarla konusunda çözüm bekliyordu. Bu konuya da el atıldı ve imar barışıyla milyonlarca insanın ev sorunu çözüldü.

HAL YASASI GELİYOR

Tarladan çıkan ürünle satış fiyatındaki arasındaki fark hem tarımcıyı hem de vatandaşı çok olumsuz etkiliyor. Örneğin tarladan 70 kuruşa çıkan bir domates pazardaki tezgahlarda 5 lirayı görüyor. Bakan Albayrak Enflasyonla Topyekün Mücadele Progamı'nda bu konuyla ilgili hal yasası çıkaracaklarını açıkladı. Böylece komisyonculuk kaldırılacak. Vatandaşlar ucuza meyve sebze ihtiyacını karşılayacak.

DÖVİZLE KİRALAMAYA SON VERİLDİ

Dövizle kiralama özellikle AVM'ler ve lüks dairelerde yaygın ve gereksiz bir uygulamaydı. Başkan Erdoğan konunun üzerine gitti ve imzaladığı kararname ile dövizle kira dönemini kapattı. Bu hem kiracılar için hem de AVM esnafları için büyük bir avantaj haline geldi.

ÇİFTÇİYE HAZİNE ARAZİLERİ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yürüttüğü ortak çalışmayla çiftçilere hazine arazilerinin çok uygun bedellere dağıtılması kararlaştırıldı. Buna göre 3 milyar 400 milyon metrekare tarım arazisi 218 bin çiftçiye 10 yıllığına kiralanacak. 100 bin liralık tarlanın bedeli yalnızca 100 lira olacak.

100 GÜNLÜK EYLEM PROGRAMI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Külliye'de düzenlenen programda 400 projeden oluşan 100 günlük eylem planını açıkladı. Böylece 46 milyar liralık bütçeyle hayata geçecek 400 proje ekonomiden sosyal yaşama yayılan birçok alanda faaliyete geçirildi.

OTOMOBİL SEKTÖRÜNE ÖTV DÜZENLEMESİ

Araba pazarında Mayıs ayında bu yılın en sert daralan pazarı yaşandı. Bunun üzerine ÖTV matrah limitlerinin yeniden belirlenmesine ilişkin kararname yayınlandı. Böylece ucuz, orta ve yüksek fiyatlı araçlaradaki vergi yükü düşürüldü.

SANAYİYE DESTEK PROGRAMI

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yeni destek programıyla cari açığı azaltacak, katma değer yüksek ürün ve teknolojileri geliştiren sanayicileri desteklemek amacıyla sanayicilere destek programını devreye soktuklarını açıkladı.