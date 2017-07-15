Ekonomistler: Yellen Fed'e veda edecek

Wall Street Journal'ın 63 ekonomistle yaptığı ankete göre, finans ve akademi dünyası, Fed Başkanı Yellen'in ikinci kez atanmasına yüzde 20,8 ihtimal veriyor.

Yellen'in 4 yıllık ilk başkanlık döneminin gelecek şubat ayında dolmasıyla Fed'e veda etmesinin görevinde kalmasından daha olası olduğu görüşünde birleşen ekonomistler, yeni Fed başkanının kim olacağı konusunda ise birbirinden oldukça farklı düşünüyor.

Ankete katılan ekonomistler, Trump'ın Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Gary Cohn'un Yellen'in selefi olmasına ortalama yüzde 13,7 olasılık verdi.

"TRUMP'IN YENİ ADAYI COHN" İDDİASI

Hafta içinde Politico, ismini vermediği 4 kaynağa dayandırdığı haberinde Trump'ın Cohn'u atayacağını yazmıştı.

Eski Goldman Sachs yöneticisi Cohn'u yüzde 11,5 ile Fed'in eski Yönetim Kurulu Üyesi Kevin Warsh izledi. Fed'e ABD'nin 43. Başkanı George W. Bush tarafından atanan Warsh, bankanın yönetim kurulunda 2006-2011 yıllarında görev yapmıştı.

(Eski Goldman Sachs yöneticisi Gary Cohn)

Merkez bankalarının faiz oranını belirlerken kullanabileceği "Taylor Kuralı" ile ünlü Stanford Üniversitesi Ekonomi Profesörü John Taylor'ın yeni Fed Başkanı olmasına yüzde 11,3 olasılık tanındı.

Amerikalı ekonomistlerin yeni Fed Başkanı için belirlediği olası isimler arasında George W. Bush'un Başekonomi Danışmanı Glenn Hubbard, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Jerome Powell, eski Dallas Fed Başkanı, Beyaz Saray Ekonomi Danışmanları Konseyi Başkanı Kevin Hassett ve JP Morgan Chase'in Başkanı James Dimon yer aldı.

TRUMP "YELLEN'İ BEĞENİYORUM" DEMİŞTİ

Fed'in ilk kadın başkanı olma niteliğini taşıyan Janet Yellen, eski Başkan Barack Obama tarafından atandığı görevine 3 Şubat 2014'te başlamıştı.

Trump, başkan seçilmeden önce Yellen'in ilk dört yıllık görev süresi 3 Şubat 2018'de dolduğunda muhtemelen yeniden aday göstermeyeceğini söylemişti.

Daha sonra bu konuda kaçamak açıklamalar yapan Trump, nisan ayında Wall Street Journal'a verdiği mülakatta, konuyla ilgili kararını henüz vermediğini söylemişti.

Trump'ın aynı mülakatta "Yellen'i beğeniyorum, ona saygı duyuyorum." ifadelerini kullanması, kendisini ikinci kez aday göstermeye açık kapı olarak değerlendirilmişti.