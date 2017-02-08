taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
88.042
USD
3,7296
EURO
3,9739
ALTIN
148,63
PETR
54,7300

El Bab şehidinin ailesine acı haber verildi

El Bab'da şehit olan Uzman Çavuş Gökhan Kılıç’ın 3 aylık evli olduğu ve şehit olmadan 3 gün önce izinden döndüğü öğrenildi.

08.02.2017 - 16:05
  1. Haberler
  2. İç Haber
El Bab şehidinin ailesine acı haber verildi

El Bab şehidi Gökhan Kılıç’ın acı haberi memleketi Adana’nın Sarıçam ilçesi Sarıçam Mahallesi 2424 Sokak’ta yaşayan ailesine görevli askerler tarafından verildi.

3 AY ÖNCE EVLENMİŞTİ

Şehadet haberini alan yakınları fenalık geçirdi. Mehmet-Fadime Kılıç çiftinin en küçük çocukları olan 25 yaşındaki Gökhan Kılıç’ın Tatvan’da görev yaptığı, 4 yıllık uzman çavuş olduğu, 2 kız 1 erkek kardeşi bulunduğu ve eşi Hasret ile de 3 ay önce dünya evine girdiği öğrenildi.

El Bab şehidinin ailesine acı haber verildi

Şehidin evine Türk bayrağı asılırken, sokakta da bir ambulans hazır bekletildi.

El Bab şehidinin ailesine acı haber verildi

El Bab şehidinin ailesine acı haber verildi

El Bab şehidinin ailesine acı haber verildi

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump'la görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump'la görüştü

128
ORC'nin 3 büyükşehir referandum anketi

ORC'nin 3 büyükşehir referandum anketi

183
İzmir'de transparan gelinlik fuarı

İzmir'de transparan gelinlik fuarı

293
Nedim Şener paylaştı: 15 Temmuz'dan bana kalan

Nedim Şener paylaştı: 15 Temmuz'dan bana kalan

62
PFDK olaylı derbi sonrası ceza yağdıracak

PFDK olaylı derbi sonrası ceza yağdıracak

45
Şerif bir Senatörü Trump'a şikayet etti

Şerif bir Senatörü Trump'a şikayet etti

32
Rıdvan Dilmen'den referandum eleştirilerine cevap

Rıdvan Dilmen'den referandum eleştirilerine cevap

149
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM