El Bab şehidinin ailesine acı haber verildi

El Bab şehidi Gökhan Kılıç’ın acı haberi memleketi Adana’nın Sarıçam ilçesi Sarıçam Mahallesi 2424 Sokak’ta yaşayan ailesine görevli askerler tarafından verildi.

3 AY ÖNCE EVLENMİŞTİ

Şehadet haberini alan yakınları fenalık geçirdi. Mehmet-Fadime Kılıç çiftinin en küçük çocukları olan 25 yaşındaki Gökhan Kılıç’ın Tatvan’da görev yaptığı, 4 yıllık uzman çavuş olduğu, 2 kız 1 erkek kardeşi bulunduğu ve eşi Hasret ile de 3 ay önce dünya evine girdiği öğrenildi.

Şehidin evine Türk bayrağı asılırken, sokakta da bir ambulans hazır bekletildi.