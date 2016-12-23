taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
77.207
USD
3,5117
EURO
3,6742
ALTIN
127,79
PETR
54,7700

El Bab Türkiye için neden önemli

TSK ve ÖSO kasım ayının ortasından bu yana El Bab kasabasını DAEŞ'ten almak için operasyon yürütüyor.

23.12.2016 - 11:27
  1. Haberler
  2. Gündem
El Bab Türkiye için neden önemli

El Bab Türkiye için neden önemli

Türkiye sınırına 30 kilometre uzaklıktaki El Bab, Suriye'de Rakka'dan sonra DAEŞ'in elindeki en büyük yerleşim birimi.

EL BAB DEMEK KAPI DEMEK

Türkçede "kapı" anlamına gelen kasaba hem doğu-batı, hem kuzey-güney ekseninde çok kritik bir kavşakta bulunuyor.

KESİŞME NOKTASI

Akdeniz kıyısındaki Lazkiye'den başlayıp İdlib, Halep ve Menbiç'ten geçerek Irak'a uzanan otoyolla kuzeyden, Türkiye sınırından gelen yolun kesişme noktasında yer alıyor.

Cerablus ve El Bab, DAEŞ'in kalesi konumundaki Rakka ve Deyr Ez Zor'a giden ana yolun üzerinde bulunuyor.

Bu hat DAEŞ'in yaklaşık 2.5 yıl boyunca kuzeyden militan getirdiği ana güzergah oldu. Bu nedenle stratejik önem taşıyor.

TERÖR ÖRGÜTÜ İKİNCİ KALE OLARAK GÖRÜYOR

Bazı kaynaklar buranın DAEŞ tarafından ikinci kale olarak görüldüğünü öne sürüyor. İç savaştan önce yaklaşık 70 bin kişinin yaşadığı El Bab önemli bir sanayi merkeziydi.

Nüfusunun önemli bir kısmı Sünni Araplardan oluşan kasaba kasım 2013'ten bu yana DAEŞ'in elinde bulunuyor.

DEAŞ hedefinin vurulma anı İHA ile görüntülendi

Kabasanın güneyinde rejim güçleri, batısında ana gövdesini terör örgütü YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri bulunuyor.

DAEŞ TEHDİDİ TÜRKİYE SINIRINDAN UZAKLAŞTIRILACAK

El Bab, Türkiye için pek çok açıdan önem taşıyor. Özgür Suriye Ordusu, El Bab'ı alırsa DAEŞ tehdidi Türkiye sınırından daha da uzaklaştırılacak. Örgütün militan ve mühimmat tedarik ettiği en önemli yollardan biri de kapanacak.

Kürt grupların Afrin ve Kobani kantonlarını birleştirmesi de engellenecek. El Bab'ı kaybetmek, Musul ve Rakka'da taarruz altında kalan DAEŞ'in daha da zayıflamasına yol açacak.

Musul'da çember daralırken, örgütün elinde Rakka dışında önemli bir merkez kalmamış olacak.

El Bab Türkiye için neden önemli

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Mevlüt Çavuşoğlu: Türkiye'nin Suriye'de 3 hedefi var

Mevlüt Çavuşoğlu: Türkiye'nin Suriye'de 3 hedefi var

85
Askerlerin ağzından El-Bab'daki çatışmada yaşananlar

Askerlerin ağzından El-Bab'daki çatışmada yaşananlar

312
Sol haberin terör propagandası

Sol haberin terör propagandası

0
Pervin Buldan ifade verdi

Pervin Buldan ifade verdi

281
Cumhurbaşkanı Erdoğan yılın fotoğraflarını seçti

Cumhurbaşkanı Erdoğan yılın fotoğraflarını seçti

24
ABD'den Suriye itirafı

ABD'den Suriye itirafı

102
Ebru Gündeş boşanmaktan vazgeçti

Ebru Gündeş boşanmaktan vazgeçti

73
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM