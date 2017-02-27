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El Bab'a dönüş

Terör örgütü DAEŞ'ten temizlenen El Bab'a, ilçe sakinlerinin dönüşü başladı.

27.02.2017 - 13:14
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El Bab'a dönüş

Türkiye'nin sınır ötesi Fırat Kalkanı Harekâtı ile 23 Şubat'ta IŞİD'den alınan Bab'a ilk kafile geldi.

Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerinin güvenliği sağladığı ilçeye, yeni hayatın başlamasıyla ilçeye un takviyesi yapıldı.

El Bab'a dönüş

Suriyeli Um Abdo, DAEŞ zulmünden kaçarak evlerini terk ettikten sonra dağda yaşadıklarını belirtti.

"ÇOK KORKUYORDUK"

El Bab sakini, "Baskıyı her gün hissediyorduk. Ne yapacağımızı bilmiyorduk. Terör örgütüne katılmayanların evleri her gün aranıyordu, çok korkuyorduk. Yemek ve ekmek yoktu, hayat çok pahalıydı." sözleriyle geçmişte kalan günleri anlattı.

El Bab'a dönüş

Teröristler saklanmak için sivilleri evlerinden çıkardığını aktaran Abdo, yeni dönemle ilgili şu bilgileri verdi: "ÖSO, Bab'ı terör örgütünden kurtardıktan sonra bize yemek, su ve içecek vermeye başladı. Onlara teşekkür ederim. TSK, bize gereken tüm yardımı yaptı, hatta bize elbise bile verdi."

İKİ AY SONRA İLK KEZ EVİNDEN ÇIKTI

Bab sakinlerinden Naci Abdulkerim Halo, bölgeye düşen havan topu mermisinin patlamasıyla ayaklarından yaralanmış. İki aydır evden çıkamadığını dile getiren Halo, "İlk defa bugün dışarı çıktım. ÖSO'nun ilçeyi ele geçirmesine çok sevindik. Allah'a şükür DEAŞ'tan kurtulduk." dedi.

El Bab'a dönüş

Teröristlerin son güne kadar halka eziyete devam ettiğini söyleyen Suriyeli Halo, "Din adına hareket ettiklerini iddia edip bize baskı uyguluyorlardı. DEAŞ, Bab ilçesi özgürlüğüne kavuşmadan önce şehir merkezinde bir ekmek fırınını da yaktı." ifadelerini kullandı.

El Bab'a dönüş

El Bab'a dönüş

El Bab'a dönüş

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