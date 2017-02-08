El Bab'da 2 asker şehit oldu

Türkiye sınırının terör örgütlerinden temizlenmesi için başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı devam ediyor.

Bu kapsamda kuşatmaya alınan El Bab'da önemli tepeler ele geçirildi. Terör örgütü DEAŞ'a karşı operasyonlar tüm hızıyla devam ederken bölgeden acı haber geldi.

2 ŞEHİT, 15 YARALI

Terör örgütü DEAŞ'ın hain saldırısı sonucu 2 asker şehit oldu, 15 asker ise yaralandı. Yaralanan askerlerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

58 DEAŞ'LI ÖLDÜRÜLDÜ

Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgede havadan ve karadan DEAŞ'a karşı yapılan operasyonlar sonucu 58 DEAŞ'lı teröristin öldürüldüğünü de belirtti.

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