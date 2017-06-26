El Bab'da bayram namazı

Başbakan Yıldırım, bayram tatili dönüşü yolda olanlara; "Yolların kralı olmaz, kuralı olur" dedi.

Otomobil almak için bankaların sistemine girerek hesabına 100 bin sterlin geçiren İngiliz, 16 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Medya patronu Acun Ilıcalı'nın ilerleyen günlerde evleneceği sevgilisi ve çocuğunun annesi Şeyma Şubası konuşulacak açıklamalar yaptı.

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Dikkat et: Ne düşünürsen o olursun

Olumlu düşündüğün ne varsa hayat sana onu bir gün verecek, buna inan.