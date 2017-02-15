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TSK açıkladı: El Bab'da sona doğru

Türk Silahlı Kuvvetleri, kuşatma altına alınan El Bab'da kontrolün büyük ölçüde sağlandığını duyurdu.

15.02.2017 - 10:12
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TSK açıkladı: El Bab'da sona doğru

El Bab' ta DEAŞ unsurlarının bomba yüklü araçla geçici üs bölgesine saldırı girişimine ÖSO askerlerinin ateşle karşılık vermesi sonucu  8 DEAŞ' lı öldürüldü.

7 ÖSO ASKERİ HAYATINI KAYBETTİ

Araç içerisinde bulunan 2 DEAŞ' lının kendini patlatması sonucu  7 ÖSO mensubu hayatını kaybetti.

EL BAB'DA KONTROL BÜYÜK ÖLÇÜDE SAĞLANDI

Türk askerlerinin saldırıdan etkilenmediği belirtildi. El Bab'da kontrol büyük ölçüde sağlandı.

Suriye'nin kuzeyinde devam eden Fırat Kalkanı Harekatı'nın 176'ıncı gününde, karadan ve havadan 224 DEAŞ terör örgütü hedefi vurulurken, 17 DEAŞ mensubu terörist etkisiz hale getirildi.
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