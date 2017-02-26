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El Bab'da ÖSO ile rejim arasında çatışma çıktı

El Bab'ın Tadif beldesi çevresinde ÖSO birlikleri ile Beşşar Esed rejimi ordusu arasındaki çatışmalarda 22 rejim askeri öldürüldü.

26.02.2017 - 23:02
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sd

Fırat Kalkanı Harekatı bünyesindeki ÖSO birliklerinin ortak temsil edildiği Havar Kilis Operasyon Odası'nın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamaya göre, ÖSO birlikleri Bab ilçesinin güneyindeki Tadif beldesini yakınında rejim ordusu milisleri ile çatışmaya girdi. Çatışmalarda 22 rejim askeri öldürüldü.

DEAŞ TADİF'İ REJİME BIRAKMIŞTI

Bab'ın TSK destekli ÖSO tarafından ele geçirilmesinin ardından ilçedeki terör örgütü DEAŞ unsurları, ilçenin güneyinde Tadif beldesine çekilmişti. Terör örgütü beldeyi hiç çatışmaya girmeden Esed güçlerine bırakmıştı.

Fırat Kalkanı Harekatı bünyesindeki ÖSO güçleri ile rejim güçleri arasında daha önce Bab’ın güneybatısındaki Ebu Zeydin köyünde çatışmalar yaşanmıştı.

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