El Bab'da patlama

Suriye'nin Halep kentinde çatışmaların ardından kaçan terör örgütü DEAŞ mensuplarınca tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan 2 kişi, Kilis'te tedavi altına alındı.

TÜRKİYE SINIRINA GETİRİLDİ

Halep kentine bağlı El Bab ilçesinde Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile DEAŞ arasında çıkan çatışmaların ardından bölgeden kaçan örgüt mensuplarınca önceden tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan 2 Suriyeli, yakınları tarafından Türkiye sınırına getirildi.

Sağlık ekiplerince sınırdan alınan yaralılar, ilk müdahalenin ardından Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.Yaralıların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.