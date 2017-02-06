El Bab'da sivil hassasiyeti

Aralık ayı ortasında başlayan Bab operasyonunda TSK ve ÖSO'nun karşılaştığı en büyük zorluk, terör örgütü DEAŞ'ın sivilleri canlı kalkan olarak kullanması.

KARARGAHLAR SİVİL NÜFUS BÖLGESİNDE

Örgüt, karargahlarını sivil nüfusun yoğun olduğu mahalle içlerine kurmuş durumda.

TSK ve ÖSO ise DEAŞ hedeflerini vurmadan önce, bölgede sivil olup olmadığı istihbaratını yapıyor. DEAŞ ilçe merkezinde bir caminin altını ve bir sahra hastanesini karargah olarak kullanıyor. Ancak teröristlerin buralardaki varlığı izlenmesine karşın herhangi bir şekilde saldırı düzenlenmedi.

DOĞRUDAN MÜDAHALE YERİNE ZAYIFLATARAK ELE GEÇİRME

TSK ve ÖSO, ilçe merkezine hızla girmek yerine, teröristlerin direnişini kırmak için Bab'ın çevresini kuşatma yolunu seçti.

Harekatta, teröristlerin çevreyle ikmal yollarını keserek dirençlerini kırma stratejisi izleniyor. Böylece, DEAŞ'la merkezde olabiliğince az çatışmaya girilerek sivillerin zarar görmesinin önlenmesi hedefleniyor.

Halihazırda Bab merkezi kuzey, batı ve doğudan kuşatılıyor. Fırat Kalkanı Harekatı'nda TSK ve ÖSO'nun Türkiye sınırından Suriye içlerine ilerlediği derinlik 35,1 kilometreyi buldu.

BİZAA KÖYÜ DE ALINDI

El Bab hattındaki en stratejik köy olan Bizaa, TSK ve ÖSO birliklerince DEAŞ’tan kurtarıldı. Harekatta şu ana kadar ilçe sınırlarındaki toplam 24 yerleşim, DEAŞ'tan kurtarıldı.

EL BAB KUŞATMASI BAŞLADI

TSK destekli ÖSO güçleri, Bab merkezinin 1 kilometre yakınına kadar sokularak kuşatma başlattı. Diğer yönlerden merkeze uzaklıkları ise 2 ila 3 kilometre arasında değişiyor.