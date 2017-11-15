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Elçin Sangu aldatıldı

Elçin Sangu'nun uzun süredir aşk yaşadığı Yunus Özdiken'in genç bir kadınla çekilen görüntüleri olay oldu.

15.11.2017 - 12:46
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Vizyona yeni giren 'Mutluluk Zamanı' filmiyle izleyicinin karşısına çıkan Elçin Sangu'nun Barış Arduç'la olan öpüşme sahneleri çok konuşulmuştu.

Elçin Sangu aldatıldı

ÖPÜŞME SAHNELERİ RAHATSIZ ETMİŞTİ

Elçin Sangu'nun yeni filmindeki cesur sahneleri izlemek istemeyen Sangu'nun sevgilisi Yunus Özdiken "Elçin'e ve işine saygı duyuyorum. Kendisine de çok güveniyorum. Çok profesyonel bir kişidir. Ne kadar iyi eğitim alırsanız veya büyütülürseniz büyütülün bu topraklarda belli bir bakış açısı ile büyütülüyorsunuz. Amerika veya İsviçre'de büyümedik." açıklamasını yapmıştı.

Yunus Özdiken'in bu açıklamaları Elçin Sangu ve Barış Arduç'un fanlarını kızdırdı.

Yunus Özdiken'in, adının Beril olduğu öğrenilen iş arkadaşıyla samimi fotoğrafları sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Sangu ve Arduç'un sevenleri "Madem öpüşmeye kızıyorsun, sevgilin olduğu halde neden başkasıyla öpüşüyorsun?" mesajlarıyla Özdiken'e tepki gösterdi.

Elçin Sangu aldatıldı

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