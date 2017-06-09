taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
97.978
USD
3,5255
EURO
3,9527
ALTIN
144,54
PETR
47,7800

Elçin Sangu: Haklıyım kazanacağım

Güzel oyuncu Elçin Sangu'nun menajeriyle olan davası önceki gün görülü. Sangu duruşma sonrası açıklama yaptı.

09.06.2017 - 07:35
  1. Haberler
  2. Magazin

Elçin Sangu: Haklıyım kazanacağım

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne 100 bin dolar cezai şart istemiyle dava açan menajer Başay Okay, oyuncu Elçin Sangu’nun, 31 Aralık 2015’te “Ajans-Sanatçı Sözleşmesi’ni” tek taraflı ve haksız olarak feshettiğini ileri sürdü. Elçin Sangu da menajer Başay Okay’ın kendisini ‘Bir yıldız yaratan mağdur menajer’ gibi göstermeye yönelik açıklamalarının gerçeğe aykırı olduğunu, kendisine kölelik sözleşmesi imzalatıldığını savundu.

"FANLARIM BİLE YAŞADIKLARIMA ŞAHİT"

Elçin Sangu, duruşma çıkışı “Haklıyım, kazanacağım. Fanlarım bile şahit olmak istiyorlar” dedi.

İlginizi Çekebilir
Adnan Oktar'ın iftar sofrası
Adnan Oktar'ın yanında 10 kedicikle oturduğu iftar sofrasının fotoğrafı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
Adriana Lima Antalya’da
Dünyaca ünlü manken Antalya’da düzenlenecek bir açılış defilesinde baş manken olarak podyuma çıkacak.
Tülin Şahin: Bebek yüzünden boşanmadık
Güzel manken Tülin Şahin, boşanmalarıyla ilgili konuştu. Şahin, "Ayrılığın bebekle ilgisi yok" dedi.
Paralarını alamayan dizi oyuncuları isyan etti
Başrollerini Ece Uslu ve Cansel Elçin'in paylaştığı ‘Dayan Yüreğim’, 28 Nisan’da 13’üncü bölümde final yapmıştı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İslam alimi El-Karadavi terörist ilan edildi

İslam alimi El-Karadavi terörist ilan edildi

164
4 Arap ülkesinden ortak Katar bildirisi

4 Arap ülkesinden ortak Katar bildirisi

133
İngiltere'deki seçimlerden ilk sonuçlar

İngiltere'deki seçimlerden ilk sonuçlar

29
15 Temmuz Köprüsü'nde serbest geçiş başladı

15 Temmuz Köprüsü'nde serbest geçiş başladı

19
ABD Rakka'yı bombalıyor

ABD Rakka'yı bombalıyor

94
İnternet devi Yahoo satıldı

İnternet devi Yahoo satıldı

8
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kara kaplı defteri geri döndü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kara kaplı defteri geri döndü

27
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM