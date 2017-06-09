Elçin Sangu: Haklıyım kazanacağım

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne 100 bin dolar cezai şart istemiyle dava açan menajer Başay Okay, oyuncu Elçin Sangu’nun, 31 Aralık 2015’te “Ajans-Sanatçı Sözleşmesi’ni” tek taraflı ve haksız olarak feshettiğini ileri sürdü. Elçin Sangu da menajer Başay Okay’ın kendisini ‘Bir yıldız yaratan mağdur menajer’ gibi göstermeye yönelik açıklamalarının gerçeğe aykırı olduğunu, kendisine kölelik sözleşmesi imzalatıldığını savundu.

"FANLARIM BİLE YAŞADIKLARIMA ŞAHİT"

Elçin Sangu, duruşma çıkışı “Haklıyım, kazanacağım. Fanlarım bile şahit olmak istiyorlar” dedi.