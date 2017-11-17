taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
106.977
USD
3,8590
EURO
4,5574
ALTIN
159,05
PETR
61,1600

Elçin Sangu'dan ihanet açıklaması

Güzel oyuncu, sevgilisinin samimi bir şekilde görüntülendiği kadının asistanlarının olduğunu söyledi.

17.11.2017 - 09:56
  1. Haberler
  2. Magazin

Elçin Sangu'dan ihanet açıklaması

Geçtiğimiz günlerde Elçin Sangu'nun 5 yıllık sevgilisi Yunus Özdiken genç bir kadınla samimi bir şekilde eğlenirken objektiflere yansımıştı. Çıkan haberlerin ardından Sangu'nun Türkiye'ye dönünce ne tepki vereceği merak konusu olmuştu.

"ASİSTANIMIZ BERİL"

'İhanet' iddiaları karşısında ilk kez konuşan Sangu, sosyal medya hesabından bu fotoğrafı paylaşıp altına, 'Yurt dışından gelir gelmez asistanımız Beril’in gizemli kadın Beril olduğunu öğrendim. Sizi tanıştırayım elim ayağım süper asistan Beril' mesajını yazdı.

Olumsuz eleştirilerin önüne geçmek isteyen Sangu, fotoğrafı yoruma kapadı.

Elçin Sangu'dan ihanet açıklaması

İlginizi Çekebilir
Zahide Yetiş hamile
Cem Arısoy’la evli olan ünlü sunucu Zahide Yetiş’in 7 haftalık hamile olduğu iddia edildi.
Miranda Kerr ikinci kez hamile
Süper model Miranda Kerr ve eşi Evan Spiegel’den bebek müjdesi geldi.
Murat Boz'un yeni arabası
Ünlü popçu Murat Boz, yeni cipiyle Etiler'de tur attı.
Kenan İmirzalıoğlu: Demek ki hatalarımız vardı
Kenan İmirzalıoğlu, son filmi Cingöz Recai tutmayınca samimi bir itirafta bulundu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Feyzioğlu'ndan Nuriye ve Semih açıklaması

Feyzioğlu'ndan Nuriye ve Semih açıklaması

101
Gülten Kaya: Vatan hainini atın diye bağırdılar

Gülten Kaya: Vatan hainini atın diye bağırdılar

247
ABD'den vatandaşlarına Avrupa uyarısı

ABD'den vatandaşlarına Avrupa uyarısı

69
Yunanistan'daki sel sonrası Türkiye'ye uyarı

Yunanistan'daki sel sonrası Türkiye'ye uyarı

5
Diyabet hastalığını da hükümete yıktılar

Diyabet hastalığını da hükümete yıktılar

70
Cumhurbaşkanı: Bahçeli'nin yaklaşımını paylaşıyorum

Cumhurbaşkanı: Bahçeli'nin yaklaşımını paylaşıyorum

84
Kenan İmirzalıoğlu: Demek ki hatalarımız vardı

Kenan İmirzalıoğlu: Demek ki hatalarımız vardı

32
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM