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Elektrikli otobüsler yola çıkıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi 20 yeni full elektrikli otobüs için 2 Nisan Pazar günü tören düzenlenecek.

29.03.2017 - 11:22
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Türkiye’nin ilk full elektrikli otobüs filosunu kurmak için yola çıkan İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin satın aldığı tamamen yerli teknolojiyle üretilen 20 elektrikli otobüs, 2 Nisan Pazar günü yapılacak törenle hizmete girecek.

Elektrikli otobüsler yola çıkıyor

YENİ SİSTEME GEÇİŞ

Türkiye'de ilk kez uygulanacak yeni sisteme geçiş aşamasında, bu otobüsleri kullanacak 100 şoföre, hareket memurlarına ve teknik personele eğitim veren ESHOT Genel Müdürlüğü, güzergahlar üzerinde bir ayı aşkın süreyle test sürüşleri gerçekleştirdi. Sürücüler elektrikli otobüsleri en ekonomik ve randımanlı kullanmayı öğrendi. İzmir'in yol güzergahları da otobüslerin yazılımlarına eklendi.

Elektrikli otobüsler yola çıkıyor

Elektrikli otobüsler yola çıkıyor

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