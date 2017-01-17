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Elektronik sigara yüzünde patladı

Kullanımı gittikçe yaygınlaşan elektronik sigara Andrew Hall'un içtiği anda yüzünde patladı. Hall'ın yüzü yandı, dişleri döküldü.

17.01.2017 - 16:35
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Elektronik sigara bir faciaya daha neden oldu. Andrew Hall isimli adam sosyal medyadan elektronik sigaranın yüzüne neler yaptığını paylaştı.

7 DİŞİNİ KAYBETTİ

Elektronik sigara içen adamın yüzünde patlayan alet cildinde ikinci dereceden yanık olmasına neden olurken 7 dişini kaybeden adam yanıklar iyileşitkten sonra bir dizi estetik operasyon geçirecek.

BOĞAZINA SAPLANMIŞ

Korkunç bir kazaya uğrayan adamın ağzındayken patlayan sigaranın parçalarından bazılarının boğazına kadar girip saplandığı açıklandı.

Elektronik sigara yüzünde patladı

Elektronik sigara yüzünde patladı

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