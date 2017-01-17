Elektronik sigara yüzünde patladı

Elektronik sigara bir faciaya daha neden oldu. Andrew Hall isimli adam sosyal medyadan elektronik sigaranın yüzüne neler yaptığını paylaştı.

7 DİŞİNİ KAYBETTİ

Elektronik sigara içen adamın yüzünde patlayan alet cildinde ikinci dereceden yanık olmasına neden olurken 7 dişini kaybeden adam yanıklar iyileşitkten sonra bir dizi estetik operasyon geçirecek.

BOĞAZINA SAPLANMIŞ

Korkunç bir kazaya uğrayan adamın ağzındayken patlayan sigaranın parçalarından bazılarının boğazına kadar girip saplandığı açıklandı.