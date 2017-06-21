taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
99.269
USD
3,5454
EURO
3,9471
ALTIN
142,07
PETR
45,8800

Elektronikler gerçek sigaraya teşvik ediyor

California Üniversitesi'nin araştırmasına göre, ara sıra sigara içen kişilerin elektroniğe başlamaları halinde tiryaki olma riski artıyor.

21.06.2017 - 08:43
  1. Haberler
  2. Sağlık

ABD’deki California Üniversitesi, elektronik sigara ve tiryakilerle ilgili bir araştırma yaptı. Buna göre, ara sıra sigara içen kişilerin elektronik sigaraya başlamaları halinde, ileriki yıllarda normal sigara tiryakisi olma risklerinin büyük ölçüde arttığını ortaya koydu.

"ELEKTRONİĞE BAŞLAYAN KİŞİ, İLERİDE NORMAL SİGARAYA DÖNEBİLİR"

Sigarayı bırakmak isteyenlerin ilk başvurduğu yöntemlerden biri olan elektronik sigaraların, bazı kişiler tarafından ‘keyif’ için içildiğini belirten araştırma ekibinin başındaki Profesör Neal Doran, "Aslında bu kişiler sigarayı bırakmak için bunu kullanmıyor. Elektronik sigaraya başlayan bir kişinin, ileride normal sigara içme olasılığı yüzde 18 oranında artıyor" diye konuştu.

Elektronikler gerçek sigaraya teşvik ediyor

10 NEFESİ BİLE KALP HASTALIĞINA YAKALANMA RİSKİNİ ARTTIRIYOR

İsveç’teki Karolinska Enstitüsü’nün geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiği bir araştırma, elektronik sigaralardan sadece 10 nefes almanın bile kalp hastalıklarına yakalanma riskini büyük ölçüde artırdığını ortaya koymuştu.

İlginizi Çekebilir
Göz sağlığı için önerilen yiyecekler
Gözlerinizin sağlıklı ve güçlü kalabilmesi bazı özel besinleri düzenli olarak kullanmalısınız.
Sıcak havaların riskli bakterisi: Salmonella
Mustafa Tayar, Manisa'da kışladaki gıda zehirlenmesi şüphesiyle gündeme gelen salmonella'yı anlattı.
Ramazan Bayramı'nda diş ipini yanınızdan ayırmayın
Diş Hekimi Pertev Kökdemir, Ramazan Bayramı’nda ağız ve diş sağlığının korunması için önerilerde bulundu.
Basit bir testle göz sağlığınızı ölçün
Şimdi ekrana dikkatlice bakın ve göz sağlığınızı test edin.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan esnaflara iftar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan esnaflara iftar

120
Valiler kararnamesi yayınlandı

Valiler kararnamesi yayınlandı

38
Şemsi Paşa Camisi önündeki çalışma durduruldu

Şemsi Paşa Camisi önündeki çalışma durduruldu

107
Tudor'dan önemli açıklamalar

Tudor'dan önemli açıklamalar

30
Brüksel saldırısı terör olayı olarak değerlendiriliyor

Brüksel saldırısı terör olayı olarak değerlendiriliyor

34
Avrupa Parlamentosu'ndan Türkiye kararı

Avrupa Parlamentosu'ndan Türkiye kararı

125
Başbakan Yıldırım'ın Atina ziyareti Yunan basınında

Başbakan Yıldırım'ın Atina ziyareti Yunan basınında

37
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM