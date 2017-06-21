Elektronikler gerçek sigaraya teşvik ediyor

ABD’deki California Üniversitesi, elektronik sigara ve tiryakilerle ilgili bir araştırma yaptı. Buna göre, ara sıra sigara içen kişilerin elektronik sigaraya başlamaları halinde, ileriki yıllarda normal sigara tiryakisi olma risklerinin büyük ölçüde arttığını ortaya koydu.

"ELEKTRONİĞE BAŞLAYAN KİŞİ, İLERİDE NORMAL SİGARAYA DÖNEBİLİR"

Sigarayı bırakmak isteyenlerin ilk başvurduğu yöntemlerden biri olan elektronik sigaraların, bazı kişiler tarafından ‘keyif’ için içildiğini belirten araştırma ekibinin başındaki Profesör Neal Doran, "Aslında bu kişiler sigarayı bırakmak için bunu kullanmıyor. Elektronik sigaraya başlayan bir kişinin, ileride normal sigara içme olasılığı yüzde 18 oranında artıyor" diye konuştu.

10 NEFESİ BİLE KALP HASTALIĞINA YAKALANMA RİSKİNİ ARTTIRIYOR

İsveç’teki Karolinska Enstitüsü’nün geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiği bir araştırma, elektronik sigaralardan sadece 10 nefes almanın bile kalp hastalıklarına yakalanma riskini büyük ölçüde artırdığını ortaya koymuştu.