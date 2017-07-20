Eliz Sakuçoğlu Beran Benan'dan ayrıldı

İki yıldır aşk yaşayan Eliz Sakuçoğlu ile Beran Benan ayrılma kararı aldı.

2 YILLIK AŞK

2 yıllık ilişkileri evliliğe doğru ilerlerken bir anda ayrılan ikili, aşklarını sık sık ilan ediyorlardı.

FOTOĞRAFLARI SİLDİ

Eliz Sakuçoğlu ayrılık sonrası sevgilisiyle çekilen tüm fotoğrafları Instagram hesabından sildi.

Eliz Sakuçoğlu çektiği aşk acısını anlatmak için de dünyaca ünlü yazar Paulo Coelho’dan alıntı yaptı: "Herkesin bir sona ihtiyacı vardır, yeniden başlamak için.Elveda diyecek kadar cesursan, hayat seni yeni bir merhaba ile ödüllendirir."





6 ÇOCUK YAPMAK İSTİYORUM

Sakuçoğlu, sevgilisi hakkında “Büyük aşkım, ruh ikizim, ondan 6 çocuk yapmak istiyorum” açıklamasını yapmıştı.



MURAT BOZ'UN ESKİ SEVGİLİSİ

Eliz Sakuçoğlu, Beran Benan’dan önce Murat Boz ile 8 yıl aşk yaşamıştı. Çift, Temmuz 2014’te ayrılmıştı.