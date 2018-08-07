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Altan Elmas: Emlak Bankası yatırım bankası gibi çalışabilir

KONUTDER ve Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas, Emlak Bankası ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi | 07.08.2018 - 15:12..
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Başkan Erdoğan'ın açıkladığı ‘100 Günlük Eylem Planı’ içerisinde inşaat ve gayrimenkul sektörü de yer alıyor. Bu kapsamda Emlak Bankası'nın kurulması da müjdelenmişti.

Altan Elmas: Emlak Bankası yatırım bankası gibi çalışabilir

"EMLAK BANKASI YATIRIM BANKASI GİBİ ÇALIŞABİLİR"

Konuyla ilgili bir açıklama yapan KONUTDER ve Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas, “Emlak Bankası sektörün kredilendirilmesi için önemli bir hamle oldu. Yeni bir kaynak olarak kurumsal krediler sağlanacak. Belki imar barışından bir miktar kaynak da buraya aktarılabilir. Bunun dışında Emlak Bankası bir yatırım bankası gibi de çalışabilir. Kurulacak bir fon üzerinden işlem yapılabilir. Fon, piyasadan gayrimenkul alabilir, sukuk ve tahvil ihracı yapabilir. Bireysel emeklilik şirketleri de fona yatırım yapabilir.” ifadelerini kullandı.

Altan Elmas: Emlak Bankası yatırım bankası gibi çalışabilir

ALBAYRAK'A RAPOR SUNULMUŞTU

Sektörün temsilcileri; daha önce Bakan Albayrak'ı makamında ziyaret etmişti. Sunulan raporda; konut kredi faiz yüküne bir süreliğine de olsa genel bütçeden destek sağlanması, KDV ve tapu harçlarında sürekli indirim, ilk evini alacak vatandaşa kredi desteği (Konut kredi faizinin gelir vergisinden düşmesi), şirketlerin KDV iadeleri için düzenleme yapılması, sektöre özel bir KGF paketinin devreye girmesi gibi konular ele alınmıştı.

Altan Elmas: Emlak Bankası yatırım bankası gibi çalışabilir

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