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Elon Musk: Steve Jobs ahmağın tekiydi

Elon Musk, Steve Jobs'la tanıştığını ve ahmağın teki olduğunu söyledi. Musk, Jobs ile tanışan başkalarının da böyle düşündüğünü söyledi.

24.10.2017 - 09:26
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elon musk

Herkes SpaceX’in kurucusu ve Tesla Motors ile PayPal’ın kurucu ortaklarından olan Elon Musk’ı Steve Jobs’a, şirketi Tesla’yı ise Apple’a benzetiyor. Musk ise bu benzetmelere yaptığı açıklamalarla karşı çıkarken Jobs’ın ahmak, Apple’ın ise Tesla’nın mezarlığı olduğunu söylüyor.

"AHMAĞIN TEKİYDİ"

Habertürk'ten Mahmut Sancak'ın haberine göre, bir röportajında bu benzetmeye değinen Musk, “Jobs’la bir kez tanıştım. Ahmağın tekiydi. Onunla tanışan pek çok insan da böyle düşünüyor.” açıklamasında bulundu.

"APPLE TESLA'NIN MEZARLIĞI"

Tesla’nın şirket olarak ‘yeni’ Apple olduğu düşüncesine sürekli sert tepki veren Musk, “Biz Apple’a Tesla’nın mezarlığı deriz. Çünkü Tesla’da başarılı olamayanlar Apple’a gider. Şaka yapmıyorum bu gerçekten de böyle.” dedi.

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