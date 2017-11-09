taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
110.246
USD
3,8737
EURO
4,5158
ALTIN
160,20
PETR
63,9400

Elon Musk'tan Atatürk paylaşımı

Dün Anıtkabir'den iki fotoğraf paylaşan Tesla'nın kurucusu Elon Musk, Atatürk paylaşımlarına devam ediyor.

09.11.2017 - 21:57
  1. Haberler
  2. Gündem
Elon Musk'tan Atatürk paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Space X ve Tesla'nın CEO'su Elon Musk'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etmişti.

Erdoğan'ın misafiri olan Elon Musk, görüşmeler kapsamında Türksat uydularının uzaya fırlatılması konusunda milyon dolarlık ihaleye imza atmıştı.

Elon Musk'tan Atatürk paylaşımı

ATA'YA GİTTİ

Beştepe'deki görüşmeleri sonlandırdıktan sonra Musk, Anıtkabir'i ziyaret etti ve ziyaretinin ardından iki adet fotoğraf paylaştı.

Elon Musk'tan Atatürk paylaşımı

ATATÜRK'ÜN SÖZÜNÜ PAYLAŞTI

Elon Musk bugün de Twitter hesabından Atatürk'ün "Eğer bir gün benim sözlerim bilimle ters düşerse, bilimi seçin." sözünü paylaştı.

Elon Musk'tan Atatürk paylaşımı

İlginizi Çekebilir
Jandarma Genel Komutanlığından 10 Kasım klibi
Jandarma Genel Komutanlığınca, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 79. yılı nedeniyle özel klip hazırlandı.
YKS tarihleri belli oldu
YKS Temel Yeterlilik Testi 23 Haziran Cumartesi günü yapılacak. İkinci oturum ve dil testi ise 24 Haziran'da gerçekleşecek.
CHP'li Engin Altay'dan darbeci, dinsiz, devletçi itirafı
Altay, CHP'ye karşı Kılıçdaroğlu döneminde "darbeci, dinsiz, devletçi" algısının kırıldığını açıkladı.
Başbakan, Bahçeşehir Üniversitesi'ni ziyaret etti
Resmi temaslar için ABD'de olan Başbakan Yıldırım, Washington'da Bahçeşehir Üniversitesi'ni de ziyaret etti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cam filmi yasağı esnetilecek

Cam filmi yasağı esnetilecek

813
Gökmen Ulu tahliye olurken Uğur Dündar ağladı

Gökmen Ulu tahliye olurken Uğur Dündar ağladı

189
Fatma Girik: Atatürk aşkım hep devam edecek

Fatma Girik: Atatürk aşkım hep devam edecek

517
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 10 Kasım mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 10 Kasım mesajı

249
Mehmet Demirkol: Arda Galatasaray'a hayırlı olsun

Mehmet Demirkol: Arda Galatasaray'a hayırlı olsun

130
Avrupa Birliği Türkiye'yi mali yardımla tehdit etti

Avrupa Birliği Türkiye'yi mali yardımla tehdit etti

168
Terör örgütü DEAŞ Suriye'deki son kalelerini kaybetti

Terör örgütü DEAŞ Suriye'deki son kalelerini kaybetti

50
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM