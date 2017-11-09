Elon Musk'tan Atatürk paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Space X ve Tesla'nın CEO'su Elon Musk'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etmişti.

Erdoğan'ın misafiri olan Elon Musk, görüşmeler kapsamında Türksat uydularının uzaya fırlatılması konusunda milyon dolarlık ihaleye imza atmıştı.

ATA'YA GİTTİ

Beştepe'deki görüşmeleri sonlandırdıktan sonra Musk, Anıtkabir'i ziyaret etti ve ziyaretinin ardından iki adet fotoğraf paylaştı.

ATATÜRK'ÜN SÖZÜNÜ PAYLAŞTI

Elon Musk bugün de Twitter hesabından Atatürk'ün "Eğer bir gün benim sözlerim bilimle ters düşerse, bilimi seçin." sözünü paylaştı.