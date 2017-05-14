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Elysee Sarayı'nda devir teslim töreni

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande beş yıllık görev süresini tamamlayarak bugün Elysee Sarayı’ndan ayrıldı.

14.05.2017 - 12:34
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Elysee Sarayı'nda devir teslim töreni

elşize

Hollande görevini geçen hafta pazar günü seçilen ülkenin en genç cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a devretti.

Hollande Elysee Sarayı'ndan ayrıldı VİDEO

Macron, Elysee Sarayı’na eşiyle birlikte geldi. Hollande, Macron'la yaptığı kısa süreli görüşmenin ardından saraydan ayrıldı.

Elysee Sarayı'nda devir teslim töreni

Elysee Sarayı'nda devir teslim töreni

Elysee Sarayı'nda devir teslim töreni

YENİ BAŞBAKANI AÇIKLAYACAK

66 milyon nüfuslu Fransa’nın yeni Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron görevinin bu ilk gününde ülkenin yeni başbakanın ismini açıklayacak.

İLK YURT DIŞI ZİYARETİ ALMANYA'YA

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ilk yurt dışı ziyaretini komşusu Almanya'ya yapacak.

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