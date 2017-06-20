taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
99.332
USD
3,5169
EURO
3,9243
ALTIN
140,83
PETR
46,9400

Emekli maaşları bayramdan önce yatırılacak

SGK, emekli maaşlarının 20-21 Haziran'dan itibaren ödenmeye başlayacağını söyledi.

20.06.2017 - 08:31
  1. Haberler
  2. Ekonomi

SGK’dan yapılan açıklamaya göre, işçi emeklilerinin 24-26 Haziran'da ödenmesi gereken maaşları, 21-22 ve 23 Haziran'da ödenecek.

Emeklilik tahsis numarasının son rakamı 4 olanlar 21 Haziran'da, 2 olanlar 22 Haziran'da, sıfır olanlar ise 23 Haziran'da maaşlarını alacak.

BAĞ-KUR EMEKLİLERİ

Bağ-Kur emeklilerinin maaş ödemesi ise, 20 Haziran'da başlayacak ve 23 Haziran'a kadar tamamlanacak. Memur emeklilerinin maaş ödemeleri ise 22-23 Haziran tarihlerinde yapılacak.

Emekli maaşları bayramdan önce yatırılacak

BAKAN AÇIKLAMIŞTI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu emekli maaşlarının bayramdan önce ödeneceğini SGK’nın açıklaması öncesinde duyurmuştu. 24 TV'ye konuşan Bakan Müezzinoğlu, "Bayramlar emeklilerimiz için çocukları, torunları sevindirme günüdür. İnşallah maaşları bayramlardan önce takdim edeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

İlginizi Çekebilir
Fitch Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti
Türk ekonomisi yüzde 5'lik büyüme başarısı gösterince, Fitch büyüme tahminlerini değiştirmek zorunda kaldı.
Nihat Özdemir: Çanakkale köprüsü 2023’ten önce açılacak
Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, 1915 Çanakkale Köprüsü ile ilgili konuştu.
İlker Aycı, AA Finans Masası'da konuştu
Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Aycı, bugün Anadolu Ajansı Finans Masası'na konuk oldu.
Borsa haftaya yükselişle başladı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,55 yükselişle 98.735,95 puandan başladı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ahmet Hakan'dan CHP'li vekile sert tepki

Ahmet Hakan'dan CHP'li vekile sert tepki

98
Ayşe Aral hayatını kaybetti

Ayşe Aral hayatını kaybetti

39
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ağlatan video

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ağlatan video

105
Katar'dan ambargo açıklaması

Katar'dan ambargo açıklaması

44
Başsavcıdan Manisa'daki zehirlenmeler hakkında açıklama

Başsavcıdan Manisa'daki zehirlenmeler hakkında açıklama

73
Kuzey Kore'nin serbest bıraktığı Amerikalı öğrenci öldü

Kuzey Kore'nin serbest bıraktığı Amerikalı öğrenci öldü

18
Fitch Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti

Fitch Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti

33
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM