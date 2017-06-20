Emekli maaşları bayramdan önce yatırılacak

SGK’dan yapılan açıklamaya göre, işçi emeklilerinin 24-26 Haziran'da ödenmesi gereken maaşları, 21-22 ve 23 Haziran'da ödenecek.

Emeklilik tahsis numarasının son rakamı 4 olanlar 21 Haziran'da, 2 olanlar 22 Haziran'da, sıfır olanlar ise 23 Haziran'da maaşlarını alacak.

BAĞ-KUR EMEKLİLERİ

Bağ-Kur emeklilerinin maaş ödemesi ise, 20 Haziran'da başlayacak ve 23 Haziran'a kadar tamamlanacak. Memur emeklilerinin maaş ödemeleri ise 22-23 Haziran tarihlerinde yapılacak.

BAKAN AÇIKLAMIŞTI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu emekli maaşlarının bayramdan önce ödeneceğini SGK’nın açıklaması öncesinde duyurmuştu. 24 TV'ye konuşan Bakan Müezzinoğlu, "Bayramlar emeklilerimiz için çocukları, torunları sevindirme günüdür. İnşallah maaşları bayramlardan önce takdim edeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.