taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
87.765
USD
3,5980
EURO
3,8154
ALTIN
145,63
PETR
56,2400

Emekliye promosyon ödeme tarihleri belli oldu

Milyonlarca emeklinin maaşını aldığı Ziraat Bankası, promosyon ödemeleri için takvimini netleştirdi.

27.02.2017 - 19:03
  1. Haberler
  2. Ekonomi

Emekliye promosyon ödeme tarihleri belli oldu

TC KİMLİK NUMARASI SON İKİ HANESİNE GÖRE

T.C Kimlik numarası 0 ve 2 ile bitenler Mart ayından; 4 ve 6 ile bitenler Nisan; 8 ile bitenler ise Mayıs ayından itibaren promosyonlarını alabilecek. Ziraat Bankasından konuyla ilgili yapılan açıklamada, emeklilerin sadece Şubelerden değil, internet sitesi ve çağrı merkezinden de taahhütname verebileceği vurgulandı. Bugüne kadar 400 bini aşkın müşteriye promosyon ödemesi yapıldığı vurgulanan açıklamada kimin ne zaman promosyon alacağı şöyle ifade edildi: Bankadan yapılan açıklamada, promosyon taahhütnamesini şubeden vermek isteyen emeklilerin, T.C kimlik numarasının son rakamına göre bankaya gitmeleri istendi.

7,5 MİLYON EMEKLİ 3 BANKADAN ALIYOR

7.5 milyon emekli maaşlarını üç kamu bankasından alıyor. Kalan 4.2 milyon emekli ise maaşlarını PTT Bank ve özel bankalar üzerinden alıyor. Kamu bankaları arasıda aslan payı ise Ziraat Bankası'na ait.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Oscar kazanan ilk müslüman: Mahershala Ali

Oscar kazanan ilk müslüman: Mahershala Ali

58
Karargah rahatsız haberine soruşturma açıldı

Karargah rahatsız haberine soruşturma açıldı

223
Yunan bakan Türkiye'yi tehdit etti

Yunan bakan Türkiye'yi tehdit etti

590
Avusturyalı bakanın Recep Tayyip Erdoğan hazımsızlığı

Avusturyalı bakanın Recep Tayyip Erdoğan hazımsızlığı

93
Oscar'da Trump'a tweet

Oscar'da Trump'a tweet

48
Advocaat'ın isyanı: Ben ömrümde böyle bir başkan görmedim

Advocaat'ın isyanı: Ben ömrümde böyle bir başkan görmedim

57
Swinger partisini organize eden üniversiteliye 33 yıl hapis

Swinger partisini organize eden üniversiteliye 33 yıl hapis

150
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM