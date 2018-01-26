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Emel Müftüoğlu'ndan duygulandıran paylaşım

Dün akşam saatlerinde paylaşılan soğukta yerde yatan askerlerin fotoğrafı görenleri duygulandırdı.

Haber Merkezi | 26.01.2018 - 12:09..
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Bölgeye barış götürerek, huzur ve güvenlik ortamının sağlanması için elinden geleni yapan Mehmetçik, canını ortaya koymaya devam ediyor. Bu duruma sessiz kalmayan sanatçılardan biri de Emel Müftüoğlu oldu.

Müftüoğlu'nun paylaştığı fotoğrafın altına; "Dün gece kombi arızalanmış ev çok soğuktu... Sevgilim bu yatak çok rahatsız değiştirelim mi? Doğru dürüst uyuyamıyoruz... Akşama ne yesek; şöyle deniz kenarı balık mı, et mi? Ay o Zerrin’in dün geceki hali neydi, nasıl rüküş giyinmiş davette… Böyle bir sonradan görmelik görmedim. Her yer indirime girmiş daha fırsat bulup bir çöp alamadım... Ne çok derdimiz var dimi? Bu resmi koydum ki çok sıkıldığımızda bu soğuk taşlara yatan çocuklarımıza bakıp dertlerimizden utanalım... Allah onları korusun. Hepsi birer kahraman olan bu korkusuz çocuklarımızı biran önce sevdiklerine kavuştursun..." mesajını yazdı.

Emel Müftüoğlu'ndan duygulandıran paylaşım

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