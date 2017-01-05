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Emevi Camisi harabeye döndü

Suriye’de sıcak çatışmalarının yaşandığı Halep’te bulunan tarihi Emevi Cami harabeye döndü.

Haber Merkezi | 05.01.2017 - 10:32
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halepemevicami

Muhaliflerin karargaha çevirdiği tarihi caminin birçok duvarının yıkıldığı, içinin yerle bir olduğu görüldü.

Suriye'nin Halep kentindeki tarihi Emevi Cami, ana yapısı, minaresi ve külliyesiyle İslam mimarisinin seçkin örneklerinden biri olarak görülüyor.

922 yıllık Selçuklu eseri minaresi, 800 yıllık Memlük mirası külliyesi ile önemli tarihi yapılar arasında yer alan cami, Büyük Halep Camisi adıyla da biliniyor.

Emevi Halifesi El Velid Bin Abdülmelik tarafından yapımına başlanan cami, 715-717 yıllarında Halife Süleyman döneminde bitirildi.

Caminin içerisinde, Hz. Yahya'nın babası Hz. Zekeriya peygamberin türbesi de bulunuyor. UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan camide, İslam tarihi açısından kıymet biçilemeyen çok sayıda Kur'an-ı Kerim de bulunuyordu.

Gazeteci Fehim Taştekin, Halep'teki Emevi Cami'nin çon halinin fotoğraflarını Twitter adresinden paylaşarak "Biri Emevi Camii'nde namaz kılacaktı. Refikleri, Halep'teki Emevi Camii'ni karargaha çevirdi. O muhteşem eserden geriye bu kaldı" diye yazdı.

ERDOĞAN: ŞAM'DAKİ EMEVİ CAMİSİNDE NAMAZ KILACAĞIZ

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 5 Eylül 2012'de “En yakın zamanda Şam’a gidip Emevi Camisi’nde namaz kılacağız” demişti. Bugün, Şam'daki Emevi Cami ile aynı ismi taşıyan Halep'teki Emevi Cami, muhalifler tarafından karargaha çevrildi ve yerle bir oldu.

İşte Fehim Taştekin'in paylaştığı o fotoğraflar:

Emevi Camisi harabeye döndü

Emevi Camisi harabeye döndü

Emevi Camisi harabeye döndü

Emevi Camisi harabeye döndü

Emevi Camisi harabeye döndü

Emevi Camisi harabeye döndü

Emevi Camisi harabeye döndü

Emevi Camisi harabeye döndü

Emevi Camisi harabeye döndü

Emevi Camisi harabeye döndü

Emevi Camisi harabeye döndü

Emevi Camisi harabeye döndü

Emevi Camisi harabeye döndü

Emevi Camisi harabeye döndü

 

 

 

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