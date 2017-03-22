Emin Çapa Devlet Bahçeli'yi anlayamadığını söyledi

Kanal D'de sabah haberlerini sunan İrfan Değirmenci, referandum öncesi tarafsızlığını korumadığı gerekçesiyle kovulmuştu, yerine ise Emin Çapa getirildi.

Ancak Emin Çapa da tarafsızlığını pek koruyor gibi görünmüyor. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Nevruz Bayramı mesajını okuyan Çapa, şunları söyledi:

"REFERANDUMDAN HAYIR ÇIKARSA NEVRUZ ORTADAN MI KALKACAK"

"Siyasetçilerin bazen referandum sürecinde söylediklerini ben anlayamıyorum, bilmiyorum siz anlayabiliyor musunuz? MHP lideri Bahçeli'nin bir açıklaması var: Nevruz için evet. Bahçeli açıklamasında "Nevruz Bayramı Türklüğün nabız atışıdır. Nevruz için evet diyoruz" dedi. Nevruz referandumdan hayır çıkarsa ortadan mı kaldırılacak?

"NİÇİN NEVRUZ İÇİN EVET? BEN ANLAMADIM"

Yasak mı getirelecek Nevruz'a?! Niçin Nevruz'un varlığına evet. Hani artık nasıl kullanacağını mı şaşırdı siyasetçiler, nedir bu? Bu akılları kimler veriyor siyasetçilere ben anlamadım"

Emin Çapa'dan Devlet Bahçeli eleştirisi VİDEO

