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Emina Jahovic: Her şey ortada

Emina Jahovic, Sadettin Saran’la aşk yaşadığını artık yalanlamıyor.

Haber Merkezi | 01.11.2018 - 07:13..
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Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic, işadamı Sadettin Saran’la ilişkisi hakkında ilk kez konuştu.

"ÖZEL HAYAT KONUŞMAM"

Sevgilisi ve onun ailesiyle verdiği poz basına yansıyan ünlü şarkıcı, önceki Zorlu AVM’de görüntülendi. Bir arkadaşıyla buluşan Jahovic, Saran ile birlikteliği sorulması üzerine “Ben özel hayatımla ilgili açıklama yapmayı pek sevmiyorum. Ama zaten her şey ortada değil mi?” açıklamasını yaptı.

MUSTAFA'DAN AYRILIR AYRILMAZ SADETTİN'E GİTTİ

Emina Jahovic, Mustafa Sandal’dan ayrıldıktan sonra Sadettin Saran’la aşk yaşamaya başladı.

Emina Jahovic: Her şey ortada

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